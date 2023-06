Presentato giusto di recente alla 76esima edizione del Festival di Cannes, l’attesissimo “Elemental” - ultimo lungometraggio d’animazione firmato Pixar e diretto da Peter Sohn, che ha curato precedentemente per lo stesso studio la regia di “Il viaggio di Arlo” - scopriamo essere largamente ispirato al trascorso di vita del suo autore.

In quanto figlio di immigrati coreani, sembrerebbe che questo specifico aspetto della biografia di Sohn si rispecchi nelle premesse fondamentali del film. Parlandone in maniera più esplicita al magazine “Variety” ha infatti dichiarato: «Sì, è il fardello della cultura e si tratta di passare il testimone e mantenere dentro di sé un pezzo della propria eredità e cercare di decidere cosa farne. Ho dei figli che provengono da culture diverse e miste. Io sono coreano e mia moglie è in parte italiana, tedesca e britannica. Quello che si prova legato alle proprie origini alle volte potrebbe essere come un ostacolo».

E ha continuato dicendo: «Mi chiedo se sto spezzando la catena della mia esistenza perché non sto sostenendo la lingua e la cultura coreana. E la nostra protagonista, anche se la sua cultura è inventata, sta affrontando dei problemi molto simili nel cercare di capire la propria vita in un luogo che non è la casa dei suoi genitori".

Atteso per il 21 giugno nelle sale italiane insieme al cortometraggio “L’appuntamento di Carl”, “Elemental” è prodotto da Denise Ream, con Pete Docter in veste di produttore esecutivo. La sceneggiatura è a cura di John Hoberg & Kat Likkel e Brenda Hsueh, il soggetto è invece frutto della collaborazione tra Sohn, Hoberg & Likkel e Hsueh. La colonna sonora originale del film è stata realizzata e diretta da Thomas Newman.

In merito alla trama, Ember è una brillante ventenne appartenente all’elemento fuoco, che pur col suo spiccato senso dell’umorismo e affetto per la famiglia finisce con l’infiammarsi un po’ troppo facilmente. Wade è invece un suo coetaneo legato all’elemento acqua, empatico e del tutto disinvolto nel manifestare le sue emozioni, che peraltro non si fanno fatica a notare. È anche dotato di un grande spirito d’osservazione e naturalmente incline all’ascolto, tanto da essergli del tutto spontaneo il sentimento di altruismo nei confronti dei suoi simili. In una vivacissima e suggestiva Elemental City, i due finiranno con l’incontrarsi e mettere in gioco la possibilità di un legame che li accomuni, aldilà delle diversità nell’aspetto e nel modo di vivere.

Nella versione italiana presteranno le voci al personaggio di Ember Valentina Romani e a quello d Wade Stefano de Martino. Come quarto titolo dei Pixar Animation Studios a vantare la selezione ufficiale a Cannes, il film ha chiuso il sipario sulla Croisette e si appresta ad animare le sale cinematografiche fra un paio di settimane. Non rimane che tenersi pronti.

Giovanni Scanu

