E’ morto a 44 anni, stroncato da un infarto nella sua casa romana, Libero De Rienzo.

Ne dà notizia la famiglia dell’attore, regista e sceneggiatore napoletano. A trovare il corpo senza vita di De Rienzo è stato un amico, preoccupato perché da qualche giorno non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Nato a Napoli nel 1977, aveva seguito le orme del padre Fiore, che è stato aiuto regista di Citto Maselli.

Noto per aver interpretato il giornalista napoletano Giancarlo Siani, in Fortapasc. Quell’interpretazione gli è valsa anche un David di Donatello nel 2002, un altro lo ha vinto nel 2006. Ha recitato anche in “Smetto quando voglio” e “A Tor Bella Monaca non piove mai”.

Lascia la moglie Marcella Mosca e due bambini di sei e due anni. Dopo i funerali (la cui data non è stata ancora fissata) la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla mamma.

(Unioneonline/L)

