Tina Turner è morta all'età di 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce.

«Tina Turner, la Regina del Rock'n Roll, è morta serenamente oggi all'età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello», ha scritto in un comunicato il portavoce dell’artista.

Nata il 26 novembre 1939 a Nutbush, nel Tennessee, al secolo Anna Mae Bullock, in carriera ha vinto 12 Grammy e venduto oltre 180 milioni di dischi.

Tra le sue hit immortali “The Best”, “Private Dancer”, “What’s Love Got To Do With It”, “Proud Mary”, “We Don’t Need another Hero”.

Una carriera lunga più di mezzo secolo, che parte negli anni Sessanta e va oltre il Duemila. Inserita nella Rock and Roll Hall of Fame e nella Hollywood Walk of Fame, è anche la prima artista afroamericana e la prima donna ad apparire sulla copertina della rivista Rolling Stone, nel 1967.

Una storia piena di eventi, drammi, tragedie, violenza, cadute e risalite.

Ha iniziato come membro del duo con il marito Ike: una relazione tumultuosa tra i due, con lei che è stata anche vittima di abusi e violenze, da cui si è liberata. Quindi il divorzio e la carriera da solista in cui, a partire da fine anni ‘70, si è subito consacrata come una meravigliosa artista.

Straordinarie le sue performance dal vivo, sempre molto coinvolgenti e accompagnate da magnifiche coreografie: tanto che l’amico Mick Jagger ha confessato di averle “rubato” il modo di stare in scena. Una bellezza senza tempo, una voce inconfondibile e graffiante che ha fatto di lei una leggenda. Un’artista a tutto tondo, molto apprezzata anche come ballerina e attrice.

Negli anni ‘90 si è trasferita in Svizzera, ha trovato conforto nel buddismo e nel marito Erwin Bach. Come spesso accaduto nella sua vita, quando sembrava che potesse trovare la serenità, qualcosa ha provato a buttarla giù. Ha iniziato a cedere la sua salute: prima un ictus, poi un tumore all’intestino, quindi una grave insufficienza renale che l’ha costretta a scegliere tra dialisi e trapianto. Tanto che ha ammesso di aver pensato anche al suicidio assistito, poi il marito le ha donato un rene restituendole qualche anno di vita serena.

Ora la regina del rock è arrivata al traguardo.

(Unioneonline/L)

