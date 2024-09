Mondo della tv in lutto. È morta a Milano, all'età di 61 anni, Paola Marella, architetto

e conduttrice televisiva.

Marella, uno dei primi volti di Real Time, da tempo lottava contro un tumore.

Tra i suoi programmi, che l’hanno resa celebre tra gli spettatori del piccolo schermo italiano, "Cerco casa disperatamente” e “Vendo casa disperatamente”, “Un sogno in affitto”, in onda su Sky Uno, e “Come la vorrei”, in onda su Hgtv.

Il suo ultimo post di lavoro su Instagram è di tre giorni fa.

