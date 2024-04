Lutto nel mondo dello spettacolo, che dice addio a Paola Gassman.

L’attrice, 78 anni, era figlia di Vittorio e di Nora Ricci, e insieme al marito Ugo Pagliai è stata fra i protagonisti della scena teatrale italiana. Era da tempo malata. Il funerale è in programma per venerdì alle 11 nella chiesa degli Artisti a Roma, in piazza del Popolo.

Dopo il diploma all’Accademia di arte drammatica “Silvio Amico”, si era dedicata quasi esclusivamente al teatro, con qualche apparizione televisiva in commedie e sceneggiati.

Alessandro Gassmann, fratello da parte di padre, l’ha salutata sui social: “Ciao sorella mia. Sei sempre stata la più saggia di tutti noi, la più rassicurante, la più equilibrata e simpatica. Ti vorrò per sempre bene, come tutti quelli che ti hanno conosciuta".

