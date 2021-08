Sharon Stone lascia improvvisamente Venezia, salta la sfilata di Dolce e Gabbana e parte in fretta e furia direzione Usa per correre al capezzale del nipotino gravemente malato.

River, figlio del fratello minore della diva Patrick Stone, è in coma, ricoverato in gravissime condizioni per un’insufficienza multiorgano.

Sharon Stone era a Venezia da diversi giorni, ha documentato con diversi scatti su Instagram il suo viaggio nella splendida città, dove era stata invitata come ospite d’onore alla presentazione della nuova collezione D&G e avrebbe presenziato anche alla mostra di Venezia, che si apre il primo settembre.

Ma ha dovuto rinunciare, come hanno fatto sapere proprio i due stilisti: "Sharon ha avuto problemi con suo nipote ed è stata costretta a tornare indietro".

La diva qualche giorno fa ha postato una foto drammatica di River Stone, un anno appena, intubato in ospedale: “Mio nipote e figlioccio oggi è stato trovato nella sua culla con un'insufficienza totale d'organo. Per favore pregate per lui. Abbiamo bisogno di un miracolo".

