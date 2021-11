L’isola dell’Asinara ancora una volta protagonista di un documentario che racconta la vita nell’ex carcere, un docufilm intitolato “Dove nasce il vento”, l’opera prima firmata dal regista cagliaritano Francesco Tomba.

Una produzione Tusitala che verrà presentata domani a Cagliari alla Fondazione di Sardegna e mercoledì 24 novembre nel carcere di Uta.

Al centro del docufilm la storia di Rinaldo Schirru, ex detenuto e oggi poeta e scrittore, il quale con la moglie Ottavia Melas ritorna sull’isola dopo tanti anni per rivivere le sue memorie, i suoi ricordi da carcerato “sconsegnato” , ovvero tra coloro che godevano di maggiore libertà e potevano muoversi nell’isola per svolgere le attività assegnategli.

Rinaldo Schirru era un pastore che ha trascorso quattro anni e dieci mesi nella colonia penale agricola, vissuti tra i paesaggi incontaminati, tra gli asinelli bianchi e la natura selvaggia. In quello stesso luogo, ora diventato Parco nazionale dell’Asinara, ricostruisce i momenti trascorsi con gli altri ex detenuti, storie tristi e malinconiche, piene di dolore e orgoglio.

Il docufilm è stato presentato ad agosto in India, al Tagore Film Festival, dove ha ricevuto il premio "Outsanding achievement award”. Inoltre è stato selezionato nella categoria “La prima cosa bella” – opera prima – dell’Asti film Festival in programma dal 14 al 18 dicembre.

