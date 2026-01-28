La World Music protagonista nella serata proposta dal TD Lemon Social Club di Sassari nella strada 22 di Predda Niedda. Doppio concerto in programma. Inizia alle 19 il duo formato dal cantante provenziale Renat Sette e dal chitarrista Gianluca Dessì, che collaborano da 15 anni.

Sette e Dessì offrono un viaggio nella canzone provenzale, tra tradizione e brani originali tratti dal disco “La Vida Fin Finala”. Il duo, che ha calcato palchi internazionali come il Festival Tradicionarius di Barcellona, propone un sound che spazia dalla canzone classica alla world-music mediterranea.

Alle 21 la cantante siciliana Luisa Briguglio, vincitrice del Premio Andrea Parodi e del Premio Ethnos con l'album "Truvatura", porta sul palco un mix di minimalismo, cantautorato e dialetto siciliano. Briguglio (voce e chitarra) sarà accompagnata da Matteo Nocera (batteria/percussioni) e Fabrizio Lai (chitarre).

