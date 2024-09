“I mercoledì del Conservatorio” si sdoppia questa settimana. La Sala Sassu dell'istituzione musicale sassarese propone due concerti, entrambi a ingresso gratuito.

Il primo è mercoledì alle 19 ed è dedicato al pianoforte a 4 mani. I due docenti del “Canepa” Mauro Masala e Sinziana Mircea proporranno la Sonata in si bemolle maggiore KV358 di Wolfgang Amadeus Mozart, la Sonata in re maggiore op. 6 di Ludwig van Beethoven, la suite Trois morceax en forme de poire di Erik Satie, la Petite suite di Claude Debussy, il Valzer dei fiori dallo Schiaccianoci di Piotr Ilič Tchaikovsky e, dello stesso autore russo, il Valzer da La bella addormentata arrangiato per pianoforte a quattro mani da Sergej Rachmaninov.

Venerdì, sempre alle 19, concerto di Nicolò Medinas, allievo al terzo anno del corso di Chitarra con la docente Federica Artuso. Il programma prevede musiche di Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Mauro Giuliani e Johann Kaspar Mertz.

