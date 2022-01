Dopo il numero uno del tennis mondiale Novak Djokovic, l'Australia ferma anche la star dell'hip hop Kanye West.

Il premier Scott Morrison non fa sconti a nessuno, ha avvertito l’ex marito di Kim Kardashian: “Se vuole fare un tour qui deve dimostrare di essere completamente vaccinato contro il Covid. Le regole si applicano a tutti, non importa chi sei. Se le segui puoi entrare in Australia, altrimenti no”, le parole del primo ministro.

Non è noto se West, che recentemente ha annunciato di aver cambiato il suo nome in Ye, sia vaccinato. Quel che è certo è che l’anno scorso in un’intervista a Forbes aveva definito la vaccinazione contro il coronavirus una sorta di "marchiatura delle bestie". In un'altra intervista su un canale Youtube del 5 novembre scorso aveva raccontato di aver ricevuto una sola dose di vaccino per poter andare a Parigi, passando per il Portogallo.

Il tour in Australia è previsto per marzo dopo il grande successo del suo ultimo album Donda. Rapper, designer, stylist, con un patrimonio stimato in circa 1,8 miliardi di dollari, due anni fa West si è candidato alla Casa Bianca ottenendo circa 60.000 voti, incluso il suo che, come ammise, fu anche il primo ad un'elezione del presidente degli Stati Uniti. Di recente ha rilanciato la sua corsa per le elezioni del 2024. "Kanye 2024", ha scritto semplicemente ai suoi 30 milioni di follower postando la foto del suo profilo in ombra con una mappa colorata degli Stati Uniti sullo sfondo.

