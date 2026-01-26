Un percorso tra le celebri melodie dei cartoni animati e dei film più popolari della Walt Disney interamente dedicato agli alunni delle scuole di Donori.

L'appuntamento è per il 30 Gennaio nell'ex Montegranatico con due rappresentazioni alle 9.30 e alle 10.30 per consentire a tutti gli studenti di assistere allo spettacolo. Sul palco, insieme ai cantanti Alessio Medda, Eleonora Curreli e Camilla Scameroni e ai musicisti dell'ensamble "Ennio Porrino", ci sarà anche un gruppo di ballo composto da Donatella Gaia Cocco, Francesca Orrù, Sara Vacca e Sirya Piseddu. Le coreografie sono di Romina Pusceddu.

L'iniziativa rientra nell'ambito dei progetti "Spartiti e Memorie" e "Suoni e voci per l'Isola" promossi dall'associazione culturale Ennio Porrino con il patrocinio del Comune di Donori.

