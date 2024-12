Buona la prima della due giorni che ad Olbia saluterà il nuovo anno. In piazza Crispi il pubblico ha sfidato temperature non proprio miti per assistere alla serata di RDS con gli sketch comici di Gianluca Impastato, Paolo Migone e Dado, tre cabarettisti di lungo corso, volti noti del piccolo schermo e protagonisti di show comici tra i più amati come Zelig e Colorado.

«Ci stiamo preparando al capodanno più bello d’Italia» ha detto scaldando la platea il presentatore Rino De Niro ( con la musica di Francesco Cadente in consolle) dispensando gadget a volontà prima di lasciare la conduzione a Claudio Guerrini che dopo lo spettacolo ha poi proseguito con un dj set musicale fino alla mezzanotte.

Tra il pubblico anche diversi ragazzi e ragazze delle associazioni di volontariato “Gli amici di Nemo” e “Un incontro, una speranza” invitati per l’occasione a trascorrere una serata di divertimento. Una prima che ha confermato la presenza di tanta gente già arrivata in città per assistere al concertone di stasera con i PTN e i Boomdabash sul grande palco del Molo Brin.

