Le sonorità più picchianti e travolgenti del versante techno, stavolta in arrivo dal Paese del Sol Levante. Sabato la crew di HardStation alzerà la posta in gioco con un ospite d'eccezione direttamente da Tokyo: Dj Kosuke, noto per le energiche performance, sarà alla consolle in compagnia dei membri del collettivo cagliaritano, con Barbers, Barka & Taris e Recycle Duo, per un nuovo episodio di "Flashback" dalle 23 all'Amnesya di via Contivecchi 6.

Con una passione nel mixaggio di sonorità dark, hard, acide e industriali replicate esclusivamente su vinile, il dj nipponico si districa nei suoi set fra toni alti e ballabili, potenti grancasse e melodie dipendenti dai bassi, plasmando così un gusto musicale ispirato dalle scene di Berlino, Parigi e Londra. Un approccio che risulta unico anche in una ben nutrita scena elettronica, come quella della capitale giapponese, e che raccoglie apprezzamenti a livello globale: Kosuke è infatti anche produttore, con la sua traccia d'esordio pubblicata per l'etichetta turca Label Volx Community nel 2022.

Sabato sarà perciò un'occasione per connettere due universi geograficamente distanti, ma uniti dalla passione per l'hard techno: come quella che ha sempre animato la famiglia di Hardstation, che tra spinte industrial, bpm senza freni e pura energia schranz vedrà le selezioni dal sound unico del fondatore Barbers, l'esplosiva accoppiata di Barka & Taris e le influenze della vecchia scuola con il Recycle Duo.

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