Francesco Facchinetti torna a parlare dell’aggressione subita dal campione di Mma Conor McGregor.

Un pugno in pieno volto che gli ha causato gravi danni, ha detto nel corso del suo programma radiofonico 105 Kaos, sottolineando che nulla potrà convincerlo a ritirare la denuncia e che è pronto ad andare avanti fino in fondo, senza scendere a compromessi.

"Se dovesse chiamarmi l’avvocato di McGregor e offrirmi 10 milioni di euro per ritirare tutto, gli direi di no”, ha sottolineato.

Le conseguenze di quel pugno: “Non mi interessa nulla dei soldi, non mi interessa nulla dell’hype, anche perché ho mal di testa tutto il giorno, ho un trauma cranico, una distorsione del rachide cervicale che non so neanche cosa voglia dire e devo portare questo collarino otto ore al giorno per 16 giorni”.

McGregor, continua, “è un uomo molto pericoloso, vederlo davanti ai tuoi occhi è un altro conto rispetto a leggere di lui. Se avessi la macchina tornerei indietro nel tempo e quel sabato non andrei lì. Io porto avanti la denuncia e ne parlo perché non possa succedere ad altre persone”.

(Unioneonline/L)

