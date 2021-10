Dj Francesco messo ko con un pugno dal lottatore irlandese Conor McGregor. E’ successo nel corso di una serata organizzata all’Hotel St. Regis a Roma appositamente per incontrare un campione, di cui Facchinetti è un grande fan.

A raccontare l’episodio lo stesso cantante, e sua moglie, nelle stories Instagram.

"Sono stato aggredito senza una ragione da Conor McGregor", le parole di Facchinetti. “Me lo ha dato senza motivo, poteva tirarlo a mia moglie che era lì con me, alle mie amiche o ad altri miei amici. Ho scelto di denunciare perché se è andata bene è un miracolo, le sue mani sono armi. Poteva uccidermi”.

Anche la moglie di dj Francesco, Wilma Faissol, ha parlato dell’episodio: Doveva essere una bella serata, eravamo stati invitati in un hotel per conoscere Conor McGregor, che era in Italia per battezzare suo figlio”.

"Ci siamo divertiti – prosegue la Faissol -, abbia parlato per ore”. Poi, “dal nulla, ha tirato un pugno in faccia a Francesco. Per fortuna erano molto vicini, quindi non ha avuto modo di caricarlo. Poteva ucciderlo. Francesco è volato indietro, è caduto su un tavolo. Si è rotolato, è caduto su una sedia e poi per terra”.

La donna ha anche rimarcato come il marito fosse un fan del famoso lottatore: “Lo abbiamo accolto come un eroe, invece è solo un bullo. Spero che paghi, visto che non è nemmeno la prima volta”.

(Unioneonline/L)

