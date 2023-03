Sulla piattaforma streaming Disney +, divenuta la terra promessa per tutti i nostalgici di grandi classici animati o per titoli di indiscusso successo attinenti alla saga di Star Wars e all’universo Marvel, ci aspetta molto altro in grado di soddisfare le esigenze per il pubblico più variegato: ecco allora le nuove promettenti uscite disponibili per il servizio a partire dal mese di aprile.

Tratto da una storia vera, la serie “The good mothers” - disponibile dal 5 aprile - racconta la storia di tre donne che hanno avuto il coraggio di affrontare il potere della ‘Ndrangheta, tentando di affrancarsi dal suo sistema insidioso allo scopo di favorire la giustizia. Denise - figlia di Lea Garofalo -, Maria Concetta Cacciola e Giuseppina Pesce conteranno sull’aiuto della P.M. Anna Colace, spinta dall’intuizione che per assestare un duro colpo all’organizzazione criminale si debba far leva proprio sulla situazione delle donne al suo interno. Ma ciò significherà confrontarsi con la durezza di un sistema malavitoso che da sempre lo rende, agli occhi di tutti, oscuro e impenetrabile.

Svoltosi a luglio 2022 nel quartiere Pigneto di Roma, fra i più frequentati tra gli artisti della capitale, il documentario “Faccia a faccia con Papa Francesco” - anch’esso disponibile dal 5 aprile - inquadra il confronto tra uno dei giganti del nostro tempo e dieci giovani di lingua spagnola in un’età compresa tra i 20 e i 25 anni. Le riflessioni che ne scaturiscono spaziano tra i temi più disparati: il ruolo delle donne nella Chiesa, la questione dell’aborto, la crisi migratoria, i diritti LGBTQIA+, la salute mentale e il razzismo. Ne viene fuori uno scambio emozionante, che dal rispetto di una figura tanto rappresentativa e il divario generazionale lascia trasparire leggerezza, curiosità e scambio reciproco di punti di vista.

Tratto dal best seller di Cheryl Strayed, “Le piccole cose della vita” è una nuova serie disponibile dal 7 aprile che racconta la vita di Claire, una scrittrice in crisi con una vita allo sbando e che, quasi sarcasticamente, diverrà giornalista titolare per una rubrica di consigli. Vittima di un matrimonio instabile, di un rifiuto feroce da parte della figlia e di una carriera che arranca la scopriremo inizialmente persa nelle insicurezze di chi non crede di poter dare consigli a nessuno. Ma proprio il suo nuovo ingaggio si rivelerà ben presto l’occasione per ripercorrere i momenti cruciali della sua vita passata nel tentativo di sanare vecchie ferite, così da poter affrontare con maggior consapevolezza quelle più recenti. La rubrica diverrà così un lenitivo per i lettori e per se stessa, nella speranza che forse niente possa dirsi davvero irreparabile.

La docuserie originale in quattro parti “Rennervations”, disponibile dal 12 aprile, vede come protagonista l’attore Jeremy Renner - interprete di “Hawkeye” nel MCU - intento a recuperare autotreni ed altri veicoli in disuso per riabilitarli, rinnovarli e metterli a disposizione delle comunità bisognose in giro per il mondo. In accordo con le esigenze di ciascun gruppo sociale, ogni vettura godrà di uno scopo specifico. Insieme al carismatico attore troveremo anche Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Anil Kapoor e Sebastián Yatra.

A partire dal 19 aprile, per chi ha già apprezzato la prima serie è in arrivo la seconda stagione di “How I met your father”, spin off dell’esilarante sitcom americana di Craig Thomas e Carter Bays con protagonista Josh Radnor. Come nelle premesse che hanno reso celebri i vecchi personaggi, Sophie racconta a suo figlio della storia di come ha incontrato suo padre. Ciò fa tornare indietro lo spettatore al 2021, un periodo nel quale l‘aspirante compagna di vita, insieme al suo gruppo di amici, cerca di capire come realizzare se stessa e come trovare il vero amore, in un mondo ormai costellato di app di incontri e situazioni al limite dell’inverosimile.

Il film evento “Peter Pan & Wendy” si incentrerà nello specifico sul personaggio di Wendy Darling, una ragazzina abbattuta dal timore di perdere la casa d’infanzia che farà la conoscenza di Peter Pan, il giovane contraddistinto dall’inconfondibile calzamaglia e da una spiccata riluttanza per la maturità. In esclusiva dal 28 aprile, si potrà ripercorrere insieme alla dolce protagonista un viaggio divenuto ormai leggenda: dal magico mondo dell’Isola che non c’è alle tremende ostilità di Capitano Uncino fino al ritorno di personaggi iconici come la fatina Trilli e i bambini sperduti. Una storia che, in fondo, anche nei suoi costanti adattamenti, non smetterà mai di incantare.

