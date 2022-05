“Sirena” è il nuovo disco di Maria Giovanna Cherchi: la cantante bolotanese dopo alcuni anni si ripresenta al suo numerosissimo pubblico con un lavoro dal sapore intenso e passionale e tra le varie tracce ci sarà una bellissima novità.

Tra i brani inediti, trova spazio la versione ricercata della preghiera per eccellenza dei sardi "Deus ti Salvet Maria" impreziosita dalla voce di Fausto Leali.

Dopo la straordinaria collaborazione con Mango di alcuni anni fa, un duetto inedito e ricercato di grande impatto emotivo.

"Fausto Leali è uno più grandi artisti che il panorama italiano abbia prodotto in campo musicale - spiega Maria Giovanna Cherchi - una voce unica, immensa e potente, che ha dato alla nostra preghiera per eccellenza profondità e austerità”.

“Per suo desiderio - racconta la cantante portabandiera del canto sardo in tutto il mondo - abbiamo scelto questo brano e l'arrangiamento è stato pensato appositamente per il suo vissuto musicale, per la sua voce nera alla quale si è affiancata la mia oltre all'impasto corale dei Black Soul Gospel Choir diretti dal maestro Francesco Mocci che hanno ricreato quella atmosfera di preghiera condivisa, il tutto a cappella, senza l'ausilio di strumenti, per rendere con ancora maggiore enfasi e spiritualità un testo così potente e universale".

“Il suo immediato e gradevole ascolto - conclude l'interprete bolotanese - conduce in un sentimento di appartenenza alla terra con melodie e armonie che coniugano al meglio atmosfere pop e spirito etnico".

