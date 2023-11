Domani, martedì 28 novembre, il Festival musicale Bernardo De Muro di Tempio Pausania fa tappa a Santa Teresa Gallura, teatro Nelson Mandela, con lo spettacolo “DEsPRESSO”.

Il collettivo Clochart metterà in scena lo spettacolo di mattina (dalle ore 10) per gli studenti e la sera (alle 19) per tutto il pubblico; ingresso libero. C

Con regia e drammaturgia di Michele Comite, le coreografie di Hillary Anghileri, le scenografie di Sergio Debertolis e i costumi di Chiara Defant - è scritto in un comunicato - «DEsPRESSO mette di fronte al pubblico la storia di due ragazze, Viviana e Giorgia, la prima sta vivendo la depressione, l’altra, con la sindrome di down, cerca di aiutarla in tutti i modi. Lo spettacolo prova a ribaltare il punto di vista che ci porta a identificare subito chi è il “diverso”».

«Continua il percorso del nostro festival, che porteremo avanti fino a Natale e sempre nella sua forma itinerante», afferma Sara Russo, presidente dell’Accademia De Muro. «Pensiamo sia il modo migliore per far avvicinare le persone alle diverse produzioni che proponiamo e per far sentire partecipi tutti i centri di Gallura e Anglona».

