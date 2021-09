Il cantante Nego Do Borel, accusato di molestie ai danni della modella ed ex concorrente del Grande Fratello Vip Dayane Mello durante l’edizione brasiliana del reality show “A Fazenda”, è stato squalificato.

Dopo la diffusione di alcuni filmati, molti telespettatori sono insorti per chiedere l’intervento della produzione del programma e l’immediata eliminazione del concorrente.

A pronunciarsi è stata proprio Record Tv, il canale che ospita la trasmissione: “Informiamo che stiamo lavorando a un’attenta inchiesta in relazione ai fatti dell’ultima notte nel reality ‘A Fazenda’ che hanno coinvolto Nego do Borel e Dayane Mello. Un team multidisciplinare si è occupato dell’analisi di tutto il materiale registrato, oltre ad aspettare che Dayane e gli altri concorrenti si svegliassero per raccogliere ulteriori elementi, discorsi e testimonianze che potessero supportare la decisione da prendere. Oltre all’assistenza psicologica, Dayane ha sostenuto un colloquio completando gli elementi essenziali per un processo decisionale equo. Alla luce dei fatti, i direttori di Record Tv hanno deciso di squalificare Nego do Borel dalla gara”.

Il concorrente continua però a dichiararsi innocente.

(Unioneonline/F)

