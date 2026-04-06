Con un ritorno in pompa magna che pochi avrebbero scommesso a un simile livello, il diavolo di Hell’s Kitchen è approdato lo scorso anno sui lidi dei Marvel Studios con “Daredevil: Rinascita 2”: lo show televisivo ideato da Dario Scardapane che, per ambizioni e valori qualitativi, ha tenuto alto il nome del franchise anche rispetto al precedente adattamento di Netflix e che, finalmente, inserisce il supereroe all’interno dell’intricato dedalo di trame che compongono il Marvel Cinematic Universe.

Dopo i nove episodi della prima stagione, lo scorso 24 marzo ha debuttato sul servizio Disney+ “Daredevil: Rinascita 2”, a cui sono prontamente seguite le opinioni della stampa specializzata e quelle del pubblico casalingo. Su una base di 43 recensioni, la nuova stagione registra al momento un gradimento positivo del 91%, segnalando, a fronte di qualche aspetto risultato meno convincente, un sostanziale miglioramento rispetto alla stagione passata.

Tra gli elementi di maggiore impatto sono stati indicati una narrazione incalzante e uno sviluppo più approfondito dei personaggi secondari; ancora più interessante è notare come i due episodi finali vengano addirittura reputati tra i migliori prodotti televisivi mai realizzati dai Marvel Studios. Non meno confortante il punteggio stabilito dal pubblico, che premia lo show con un’accoglienza quasi unanime del 98%.

Riprendendo la narrazione dove si era interrotta nella stagione passata, in “Daredevil: Rinascita 2” assisteremo finalmente a una lotta aperta tra Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, dove il tirannico sindaco di New Work arriverà, con il suo pugno di ferro, a sottomettere l’intera metropoli pur di dare la caccia al vigilante, bollato come nemico pubblico numero uno.

Con Charlie Cox e Vincent D’Onofrio sempre nei rispettivi ruoli, troveremo ancora una volta Deborah Ann Woll nel personaggio di Karen Page, Ayelet Zurer in quello di Vanessa Fisk, Wilson Bethel in quello di Benjamin Poindexter/Bullseye e Margarita Levieva in quello di Heather Glenn. Importante sottolineare, inoltre, che la stagione inaugura il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones, oltre a introdurre Matthew Lillard in quelli del misterioso Mr. Charles.

Un aspetto che, al contrario, ha suscitato non poco dispiacere è l’assenza di Frank Castle/The Punisher, il brutale e carismatico personaggio interpretato da Jon Bernthal. Il vero motivo per cui l’attore, a questo giro, ha dovuto assentarsi nello show è stato svelato proprio da Vincent D’Onofrio con un post su X, chiarendo nel merito: «Se John non fosse stato impegnato a realizzare il suo film, della durata di un'ora, su Punisher e non avesse trascorso del tempo insieme a quell'insetto, avremmo voluto certamente che si unisse a noi per la stagione 2. Tuttavia, ha avuto un'opportunità meravigliosa di fare altri progetti e io stesso non vedo l'ora di vederlo in quelli».

Le ragioni, pertanto, dipenderebbero dalla partecipazione di Bernthal nello speciale televisivo di “The Punisher” e, soprattutto, dalla sua inedita apparizione nell’attesissimo “Spider-Man: Brand New Day”. Anche sulla possibilità di un crossover tra il mondo di “Spider-Man” e quello di “Daredevil” è tornato a far sentire la sua opinione D’Onofrio. In un altro post su X, ha scritto: «Se Sony e Marvel metteranno la testa a posto, forse. Si tratta di una questione complicata legata ai diritti. Spero che venga realizzato».

Nel frattempo, hanno fatto altrettanto discutere gli aggiornamenti sulla collocazione della serie all’interno del MCU. Da quanto emerso, gli sviluppi visti nel precedente “Thunderbolts*” e quanto accaduto nello specifico con il personaggio di Sentry non andrebbero a incidere concretamente sugli scopi di Daredevil e Kingpin. Scopriamo inoltre che la prima stagione si inserisce tra gli eventi di “Deadpool & Wolverine” e quelli di “Agata All Along”, mentre la seconda stagione subito dopo “Captain America: Brave New World”, “I Fantastici 4: Gli Inizi” e il già citato “Thunderbolts*”. È stato dichiarato infine che “Daredevil: Rinascita 2” si svolge prima della serie televisiva “Wonder Man”, ma l’ultima avventura dell’Uomo Ragno sarà ambientata successivamente. Motivo in più per recuperare entrambe le serie prima dell’evento cinematografico atteso a fine luglio e arrivare preparati a tutti i prossimi colpi di scena.

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