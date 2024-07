Entrambi “prodotti” del Conservatorio di Sassari, la flautista Annamaria Carroni e il chitarrista Giuseppe Zinchiri propongono il concerto “Danze del mondo per flauto e chitarra”. L'appuntamento è per domani alle 21.30 al Museo della Tonnara per la rassegna “Stintino Jazz&Classica”, curata dall’Associazione culturale LABohème.

Il duo eseguirà Gran duetto concertante op. 52 di Mauro Giuliani, Cafè 1930 e Nightclub 1960 di Astor Piazzolla, Danze rumene di Béla Bartók e Hasta Alicia Baila di Eduardo Martín.

Annamaria Carroni si è perfezionata al CNR di Parigi nella classe di Cécile Daroux, in quella di Jean Ferrandis all’Ecole Normale “Alfred Cortot” di Parigi e alla Sibelius Academy di Helsinki. In Francia e in Italia si esibisce per diverse rassegne in solo e in formazioni cameristiche con archi, in duo con arpa, chitarra e pianoforte e in orchestra per le stagioni liriche e sinfoniche del Teatro Comunale di Sassari e Trapani in qualità di flautista e ottavinista. È docente di flauto traverso presso il Liceo musicale “Azuni” di Sassari.

Giuseppe Zinchiri ha intrapreso un intenso percorso di formazione alla Kunst Università di Graz, il Conservatorio della Svizzera italiana, l'Accademia Chigiana di Siena e l'Università Mozarteum di Salisburgo sotto la guida di Eliot Fisk, dove ha concluso con lode il master in performance. Ha ottenuto primi e secondi premi in alcuni concorsi internazionali di esecuzione, tra cui il Concurso de Guitarra de Sevilla, il Concurso Tomás di Pètrèr, il Sigall Competition di Vina del Mar, il Paganini di Parma e il Premio Ciutat de Elx. Ha suonato in Italia, Spagna, Austria, Svizzera, Germania, Messico, Cile, Brasile e Stati Uniti. È docente di chitarra al Conservatorio di Sassari.

