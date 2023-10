Due stelle della danza e una del pianoforte.

La compagnia Daniele Cipriani Entertainment di Roma porta al Teatro Verdi di Sassari uno spettacolo di altissimo livello internazionale. Sul palco per “Echoes of life” le étoile dell'Hamburg Ballett Silvia Azzoni e Oleksandr Riabko insieme al pianista polacco Michal Bialk, altro artista pluripremiato.

“Echoes of life” è lo spettacolo di punta dell’edizione 2023 di “Corpi in movimento”, un omaggio di Danzeventi al pubblico sassarese per i vent’anni di attività del festival della danza d’autore.

L’opera, ispirata al mito di Narciso in una versione originale ereditata da Pausania, racconta una storia di emancipazione, di liberazione e di superamento di un rapporto interrotto. Se nel racconto di Ovidio, Narciso si innamora del suo riflesso ed è condannato a morire per la disperazione, nell’intuizione di Pausania, si infatua invece della sorella gemella, con la quale condivide gli stessi lineamenti.

© Riproduzione riservata