Damiano David e Dove Cameron escono finalmente allo scoperto, e dopo mesi di scatti rubati apparsi sui social e sui giornali di gossip di tutto il mondo, i due cantanti ieri hanno sfilato, mano nella mano, sul red carpet del party dei Grammy a Los Angeles.

Il cantante dei Maneskin ha così ritrovato l'amore dopo la fine della relazione con Giorgia Soleri.

La relazione tra i due cantanti sarebbe nata già qualche mese fa: i due sono stati paparazzati insieme prima a Sidney, in Australia, poi in Brasile, a New York e a Los Angeles.

Lei, nata nel 1996 nello stato di Washington e dunque tre anni maggiore del frontman dei Maneskin, è un volto notissimo di Disney Channel e da circa due anni ha iniziato a fare musica.

Il debutto sul piccolo schermo come una delle Gemelle Rooney nella serie Disney Channel Liv e Maddie. Poi ha recitato nel film Cloud 9 e ha preso parte alla saga Disney Descendants. Ha anche lavorato in serie tv notissime come The Mentalist, Shameless e Agents of Shields

La sua canzone We Belong, nel 2020, è stata scelta come colonna sonora del film After 2.

