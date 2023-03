Castelsardo si anima di nuove manifestazioni e per la prossima estate annuncia il via della nuova edizione dell’“Harps festival Arpademia”, il grande evento a risonanza internazionale che coinvolge l’arpa in tutte le sue forme.

La manifestazione è in programma dal 20 al 26 luglio, a Lu Bagnu, con protagonista l’arpa classica, l’arpa celtica e l’arpa terapia, un’iniziativa che ritorna dopo il successo delle precedenti edizioni ospitate per la prima volta in Sardegna, ed a Castelsardo dal 2021.

Musicisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra corsi, concerti, conferenze, laboratori didattici per bambini e adulti, masterclass, mostre e altro, saranno ospiti della città pronti a calibrare la vacanza attorno al festival. Saranno banditi inoltre, un concorso internazionale online di arpa celtica, un altro di composizione dedicato all’arpa, e da quest’anno un concorso che seguirà l’edizione del Festival, con la presenza di importanti personalità nel mondo arpistico internazionale.

