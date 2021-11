Uno dei suoi spot più conosciuti è in mostra al Louvre, in una sezione del museo più visitato al mondo. Un grande motivo d’orgoglio per il regista pubblicitario milanese Dario Piana, che a Cagliari, sabato 20 novembre, alle 20.30, interviene al primo appuntamento del “Puntodivista FilmFestival 2021”, concorso internazionale di cinematografia, organizzato dall’associazione culturale Art’In Produzioni, giunto alla 14esima edizione.

Quest’anno sono previsti sei eventi, compresa la serata finale del 22 dicembre.

Piana al Louvre propone lo spot “Aqualtis” sull’immagine di una lavatrice di un noto brand. Un messaggio artistico: dentro l’elettrodomestico c’è un mare animato dai panni che si muovono come esseri marini. Il brano in sottofondo è dei Vangelis, “Ask the mountains”.

“Entrare nel museo più importante del mondo con questo lavoro pubblicitario – ci dice – è entusiasmante. Un riconoscimento di grande valore perché non sono tanti gli italiani presenti in questa sezione del Louvre”.

Che tipo di impostazione ho dato allo spot? “Ho puntato sul movimento e ho evocato un mondo marino con espliciti rimandi alle cose che solitamente vengono inserite in una lavatrice. Ci sono tante immagini reali e poche ricostruzioni fatte con il computer. Mi ha aiutato la mia esperienza nel cinema”.

Ma c’è un altro lavoro di Dario Piana che è ormai entrato nella storia della pubblicità: nel 1985, ha vinto il Leone d’Oro a Cannes con lo spot “Silenzio, parla Agnesi”. “Sono passati tanti anni ma devo dire che quello spot continua a essere ricordato. Il messaggio che lo caratterizza è diventato un tormentone. Mi pare di aver raggiunto l’obbiettivo”.

Sinora ha girato circa 700 spot pubblicitari, lavorando in tutto il mondo con grandi talenti, tra cui Milena Canonero (costumista vincitrice di 4 premi Oscar), e testimonial come Kim Basinger, Eliott Gould, George Clooney, Ziyi Zhang (l’interprete di “Hero”), Gigi Proietti, Monica Bellucci, Maria Grazia Cucinotta, Aldo Giovanni e Giacomo, e gli sportivi Alberto Tomba, Eddie Irvine, Cristiano Ronaldo, Michael Schumacher, Valentino Rossi, e molti altri. Nel 1989 ha girato il suo primo lungometraggio, “Sotto il vestito niente 2” .

Nel 2007, negli Stati Uniti, ha diretto “The deaths of Ian Stone”, film co-prodotto da Stan Winston (collaboratore di Spielberg, Cameron e altri registi di fama mondiale).

Piana ha cominciato con i fumetti, ha scritto canzoni con Giorgio Faletti. Ha appena realizzato per la Rai una serie di animazione per gli amanti dei cartoon.

Da sempre il suo motto è: “Il segreto per non sbagliare è fare solo le cose che alla fine vengono bene”.

