Il punk dalla provincia veneta e tutta la sua chiassosa energia, in volo verso l'Isola: questo weekend la band vicentina degli Hearts Apart sarà impegnata in un mini-tour nella nostra regione, che partirà da Sassari, per le 20 di stasera al Bar Università, transitando poi al Cousinà Late Show del capoluogo, questo sabato alle 22, per chiudere infine domenica a Marrubiu, dalle 19 al Bar Il Pino.

Gli Hearts Apart nascono nell'estate del 2018 durante un festival sulle rive del Lago di Garda, con l'idea di creare una band che racconti attraverso punk, garage e rock'n'roll il "disagio adolescenziale" dell'essere vicini ai quaranta. In meno di un anno scrivono più di quaranta canzoni, e dopo un debutto dal vivo tra le montagne nel 2021, il gruppo rilascia a giugno dello stesso anno l'extended-play di debutto "Number One To No One".

Mettendo così insieme membri provenienti da progetti della scena underground tricolore, come Miss Chain & The Broken Heels, Il Buio, Universal Sex Arena e Phill Reynolds, nel 2023 gli Hearts Apart raggiungono una formazione stabile con Silva Cantele (voce e chitarra), Giovanni Scalcon (chitarra), Enrico Pancera (basso) e Francesco Cattelan (batteria), con la quale pubblicano un secondo extended-play, "Bang! Wrong Again".

A due anni di distanza e con tanti live nel mezzo, la band torna con il terzo capitolo "Summer Bummer": sei nuove tracce registrate in maniera diretta e spontanea, con il supporto creativo del produttore e amico Maurizio Icio Baggio, ancora fedeli al miscuglio di paturnie, ironia e sgangherato, scoppiettante rock'n'roll. Dentro sonorità più grezze e viscerali delle precedenti uscite, si aggiungono alla formula anche influenze alternative, emo e pop punk, in una cornice estiva.

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