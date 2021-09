Cosa ci aspetta oggi, 8 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Vi sentite più che mai attivi. Potete sfogarvi praticando il vostro sport del cuore e facendo attenzione a non esagerare!

Toro – State lasciando trasparire un po’ di quella vostra ruvidezza che non amate. I periodi “no” capitano a tutti, perdonatevi...

Gemelli – Dopo la pausa estiva vi sentite rilassati e, contro ogni vostra aspettativa, pronti a ripartire. Avrete modo di dimostrarlo.

Cancro – La vostra tenerezza illuminerà ogni aspetto delle lunghe giornate che vi attendono in ufficio. I colleghi lo apprezzeranno!

Leone – Avete la stoffa del leader e amate stare sotto i riflettori ma queste attenzioni non vi staranno generando un po’ di stress?

Vergine – State lavorando sodo per consolidare la vostra posizione ma qualcuno dall’aria autoritaria vi mette fretta...Calma!

Bilancia – Chi vi critica non conosce i segreti più nascosti del vostro animo. Per questo, ciò che pensa di voi non ha un valore reale...

Scorpione – La vostra attenzione è divisa fra mille progetti portati alla luce dal nuovo inizio. Concentratevi su un paio per avere successo.

Sagittario – Qualcuno sta cercando di prendere ciò che è vostro? Niente panico, sangue freddo ed eleganza: scanserete il peggio!

Capricorno – Avete superato i gradini più scivolosi della vostra scalata verso la vetta. Oggi potete tirare un sospiro di sollievo.

Acquario – Vi servirebbe un faro per farvi luce nel mare delle possibilità che vi trovate davanti. Cercate una guida in chi vi sta vicino.

Pesci – Siete vittime della vostra stessa mente. A volte la stanchezza può giocare brutti tiri ma ricordate: il controllo l’avete voi!

