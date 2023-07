Cosa ci aspetta oggi, 8 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Questa è la giornata perfetta per farvi coraggio e perdonare: non ricordate nemmeno più i torti subiti...

Toro – Avete voglia di fare nuove esperienze, ma dovete prima imparare ad abbandonare le vostre ansie e paure.

Gemelli – Il caldo estivo si fa sentire: perché non regalarvi un bel gelato o una granita e rinfrescarvi un po’ le idee?

Cancro – Vi sentite soli: provate a circondarvi di affetti e amici fidati, vi aiuteranno a sentirvi meglio e l’umore migliorerà!

Leone – Il comportamento di qualcuno vi ha fatto imbestialire. Invece di criticarlo, però, provate prima a capirlo...

Vergine – Non sempre è possibile concludere in fretta alcuni affari. Cercate di portare pazienza e aspettare gli altri...

Bilancia – Qualcuno vicino a voi si sta allontanando. Provate a capire il motivo, senza però risultare insistenti.

Scorpione – Le questioni che non riguardano le vostre attività, per ora, non vi interessano. L’attenzione è solo su di voi!

Sagittario – Non preoccupatevi per situazioni che potrebbero accadere in futuro. Concentratevi invece sul presente.

Capricorno – Un po’ di bufera sul piano sentimentale: se vi sembra di volere cose diverse, definite dei compromessi.

Acquario – Se desiderate essere più coinvolti in una determinata questione dovete dirlo chiaramente, senza esitare!

Pesci – L’umore è ballerino: dovreste cercare di prendervi del tempo per voi e rimandare a domani le seccature.

