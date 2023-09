Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle!

Ariete: La tenacia e la volontà che avete impiegato in un progetto importante sono state più che ripagate. Complimenti!

Toro: Avete reagito troppo d’impulso offendendo un caro amico. Ora spetta a voi il primo passo per ricucire...

Gemelli: Gioite per il successo sul lavoro, ve lo siete meritati. Prima di pensare al prossimo obiettivo, però, riposatevi!

Cancro: Ostentate sicurezza in questi giorni, ma siete dominati dall’incertezza sul lavoro. Cercate di fare chiarezza.

Leone: La vostra indole passionale in questi giorni è più accesa che mai: organizzate un’uscita romantica col partner!

Vergine: Avete commesso un grave errore sul lavoro? Il segreto è ammettere la colpa e cercare di migliorare.

Bilancia: Non sopportate i colleghi lavativi, come convivere con loro? Cercate di non essere troppo rigidi.

Scorpione: Dopo una settimana di duro lavoro non c’è niente di meglio che rilassarvi e staccare la spina per qualche ora.

Sagittario: Dopo la difficile settimana appena conclusa non aspettate altro che godervi il weekend in compagnia di amici.

Capricorno: Il weekend è arrivato ma non volete vedere nessuno? Fate una gita solitaria in montagna, sarà rigenerante!

Acquario: Con la vostra saggezza riuscirete ad aiutare un amico in grande difficoltà. I vostri consigli sono preziosi!

Pesci: Cosa siete disposti a rischiare per amore? Questo vi dovete chiedere se siete in una situazione incerta...

