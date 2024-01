Cosa ci aspetta oggi, 8 gennaio, secondo lo zodiaco.

Ariete – Negli ultimi giorni siete preda di nostalgia e rimpianti, ma come si dice: inutile piangere sul latte versato...

Toro – Il nuovo anno vi fa sentire ispirati e nella vostra testa balenano mille idee su nuovi progetti professionali!

Gemelli – Giudicare gli altri è più forte di voi. Finché lo fate in modo ironico nessun problema, ma non esagerate...

Cancro – In questi giorni c’è qualche problema di comunicazione tra voi e la vostra famiglia. Può capitare a tutti.

Leone – Qualche pasticcio sul lavoro potrebbe mettervi in cattiva luce con i colleghi. Avrete tempo per riscattarvi!

Vergine – Anche se non lo date a vedere, in fondo siete dei romanticoni e stasera il vostro partner ne avrà la prova.

Bilancia – Qualcuno che non vi convinceva si dimostrerà per ciò che è davvero: il vostro intuito non sbaglia mai.

Scorpione – Dopo un po’ di terremoti in campo amicizie, finalmente nel vostro gruppo è tornata la calma.

Sagittario – Ricordate che prima di esprimere giudizi affrettati e un po’ pungenti è sempre meglio contare fino a dieci...

Capricorno – Non siete i tipi da prendervi delle cotte, ma negli scorsi giorni qualcuno vi ha fatto battere il cuore…

Acquario – Quella cosa su cui fantasticavate e che sembrava impossibile sembra farsi sempre più concreta... Evviva!

Pesci – Ultimamente non avete avuto nemmeno un momento di pausa per voi: cercate di ritagliarvelo oggi!

