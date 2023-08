Cosa ci aspetta oggi, 8 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Le pene di cuore non vi danno pace. Cercate di trovare la serenità: non potete risolvere tutto adesso.

Toro: Il vostro carattere mite è apprezzato da tutti, ma a volte vorreste essere più capaci di sfogare la rabbia.

Gemelli: Avete un sacco di piani che vi frullano nella testa, come realizzarli tutti? Prima cominciate a fare un po’ d’ordine.

Cancro: Evitate di fare i furbetti soltanto perché è estate. La vita continua e gli sbagli ve li porterete addosso comunque.

Leone: A volte è vero che il tempo risana le amicizie rovinate. E se fosse questo il caso? Provate a pensarci...

Vergine: Siete i più abili sabotatori di voi stessi. Forse è il momento di capire che siete degni di fiducia, e non poca!

Bilancia: Oggi non è una giornata troppo rosea per il vostro umore ballerino. Trovate sfogo nella musica e nella corsa.

Scorpione: Ogni tanto vi prende la fretta e questo vi porta a fare scelte poco ragionate. Imparate l’arte dell’attesa...

Sagittario: Non rovinatevi la giornata con film mentali su ipotetiche situazioni di conflitto con i vostri cari. Non è il momento.

Capricorno: Non è facile per voi tenere dentro tutto, ma questo è l’unico modo che conoscete per gestire le emozioni.

Acquario: Le giornate di agosto vi lasciano qualcosa di nostalgico. Non starete già pensando a settembre?

Pesci: Non vedete l’ora di dare la bella notizia a tutti, ma temete anche reazioni non proprio felici come vorreste.

