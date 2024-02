Cosa ci aspetta oggi, 11 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete - Va bene, vi siete svegliati tardi e ora tutti gli impegni sono slittati. Ma è il week-end, che fretta c’è?

Toro - Le spese si stanno accumulando e non sapete come gestire il rimanente. Pazientate e non disperate.

Gemelli - Amicizia e potere per voi vanno a braccetto. Ma attenti a volere troppo o resterete senza entrambi.

Cancro - Chi vi ha chiesto aiuto in passato sta tornando per un altro consiglio. Ascoltate e non giudicate.

Leone - Giornata dedicata al relax, non abbiate altri pensieri. Le preoccupazioni possono aspettare almeno fino a domani.

Vergine - Se la relazione fa acqua da tutte le parti è meglio chiudere per il bene di tutti. Arriveranno tempi migliori...

Bilancia - Salvatevi dalle malelingue dimostrandovi per quello che siete e non per quello per cui vogliono farvi passare.

Scorpione - La pazienza non è mai stata una vostra grande virtù, ma questa volta dovrete fare un bel respiro e aspettare.

Sagittario - Smettete di credere a chi vi sminuisce. Diventate consapevoli del vostro lavoro e delle vostre capacità.

Capricorno - Quando siete lontani la mancanza di casa vi soffoca. Ritrovate quel calore cucinando del cibo familiare.

Acquario - Chi vi ha perso per sempre sta cercando un modo per ritornare nella vostra vita. Attenti ai suoi tranelli.

Pesci - Avete già dimenticato uno dei propositi fatti a inizio anno. Ritrovate la retta via e impegnatevi, era quello giusto!

