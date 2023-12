Cosa ci aspetta oggi, 11 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Tentare un’ultima volta con la persona che vi piace potrebbe costarvi l’ultimo rimasuglio di dignità rimastovi...

Toro – La vostra tempra vi permetterà di affrontare con facilità e sicurezza la giornata di oggi. Forza!

Gemelli – Mai e poi mai vi sareste aspettati di trovare una attività in cui unire i vostri talenti e interessi. Beati voi!

Cancro – Connettetevi con l’animo del vostro partner e rivelategli le vostre fragilità per aumentare la vostra confidenza.

Leone – Noterete un netto cambio di atteggiamento verso di voi da parte di un collega. Chiedetegli perché.

Vergine – Verrà un giorno luminoso in cui sarete soddisfatti di voi stessi, ma non è questo. Stringete i denti!

Bilancia – Intavolate quell’argomento delicato di cui volete parlare da tempo al partner. Non rimandate ancora!

Scorpione – Scoprirete un lato di voi stessi di cui non eravate ancora a conoscenza. Non si smette mai di imparare!

Sagittario – Tremate alla sola idea di dover affrontare un famigliare con cui avevate troncato i rapporti...

Capricorno – Comincerete finalmente a non guardare i colleghi dall’alto in basso. Un grande risultato per tipi scontrosi come voi.

Acquario – Amerete finalmente con tutto il vostro cuore quando riuscirete a tenere a freno quella gelosia infondata.

Pesci – Permettere agli altri di usarvi a loro piacimento non vi porterà altro che dolore continuo e insoddisfazione...

© Riproduzione riservata