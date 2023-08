Cosa ci aspetta oggi, 11 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Avete profuso molte energie in un’amicizia che vi ha procurato solo delusioni. Cercate di voltare pagina.

Toro – Ormai avete preso una decisione inesorabile che vi porterà a chiudere molte situazioni indefinite.

Gemelli – Emergeranno nei prossimi giorni nuove difficoltà da affrontare, che richiederanno tutta la vostra energia.

Cancro – Come avevate ampiamente previsto, una situazione inizialmente sfavorevole si è ribaltata a vostro favore.

Leone – Avete dimostrato più volte in passato il vostro valore e anche nelle prossime sfide non sarete da meno.

Vergine – Oggi un evento inaspettato quanto sperato romperà una catena di sfortuna che vi stava perseguitando.

Bilancia – In questa giornata la vostra capacità dialettica vi sarà utile nella mediazione tra due colleghi in ufficio.

Scorpione – Rimpiangerete presto questi giorni di dolce far niente non appena rientrerete in ufficio dopo le ferie.

Sagittario – Gioirete all’annuncio di una notizia che stavate aspettando da tanto tempo e che temevate non arrivasse più.

Capricorno – Rimuginate fin troppo su ciò che non è stato e sarebbe potuto essere. Per quello c’è la letteratura.

Acquario – Avete tutte le carte in regola per essere felici su tutti i fronti, eppure non succede. La risposta è dentro di voi!

Pesci – Per molto tempo avete riflettuto se passare all’azione o no, ma si è creato uno stallo. Sta a voi eliminarlo.

