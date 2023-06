Cosa ci aspetta oggi, 1 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La vostra testa dura vi ha portato ancora a non ascoltare un consiglio utile. Quando imparerete?

Toro: Dopo un lungo periodo di preparativi e attese, siete pronti ad affrontare una nuova fase della vostra vita.

Gemelli: Siete in guerra fredda con una persona e non sapete come sbloccare la situazione? Fate voi un passo avanti...

Cancro: Chiarirsi è meglio che lasciar perdere e provare rancore eterno. Non nascondete le vostre emozioni.

Leone: La vostra generosità non conosce confini e potrebbe essere presto apprezzata da un amico in difficoltà...

Vergine: Le recenti tensioni in famiglia vi hanno distratto sul lavoro, cercate di separare meglio questi mondi...

Bilancia: Non accettate di buon grado le critiche, nemmeno costruttive. E se invece vi aiutassero a migliorare sul lavoro?

Scorpione: Le vostre battute tranchant hanno ferito un amico. In futuro tenete più in considerazione la sua sensibilità.

Sagittario: Siete uno spirito libero e odiate le imposizioni dall’alto, ma qualche volta potreste essere meno insofferenti...

Capricorno: Dopo un periodo di crisi con il partner sembra essere tornato l’amore: avete superato le incomprensioni!

Acquario: Se il vostro partner non impiega le stesse vostre energie nella relazione, comunicategli le vostre esigenze...

Pesci: Manca sempre meno a un evento importante cui avete dedicato anima e corpo: inizia l’ultimo round, forza!

© Riproduzione riservata