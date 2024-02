Cosa ci aspetta oggi, 1 febbraio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Non avete ancora preparato la lista dei buoni propositi per quest’anno? Meglio non pianificare troppo!

Toro: Rimproverate troppe cose a voi stessi, anche quando la colpa non è vostra. Siate meno autocritici...

Gemelli: Godete della fiducia illimitata da parte della vostra famiglia. Attenti, però, a non approfittarvene troppo...

Cancro: Comincerà per voi una nuova ed esaltante fase della vostra vita. Preparatevi a grossi cambiamenti!

Leone: Entrerete in un periodo abbastanza decisivo per il vostro futuro di coppia. Che sia ora di fare il grande passo?

Vergine: La felicità della vostra famiglia è per voi la priorità, ma attenti a non dimenticarvi del vostro benessere...

Bilancia: Tendete a calcolare con troppa analiticità e freddezza i vostri prossimi passi. Provate a buttarvi per una volta!

Scorpione: Sentirete l’improvviso impulso di uscire dalla vostra comfort zone: seguitelo, chissà che non porti buone nuove.

Sagittario: Mai sottovalutare il potere consolatorio del cioccolato. Sarà un sostegno in caso di cuore infranto.

Capricorno: Avrete presto a che fare con il vostro lato più romanticone. Sorprendete il vostro partner con una cena!

Acquario: Un flirt del vostro passato potrebbe tornare e farvi attorcigliare lo stomaco. A voi la decisione di un incontro.

Pesci: Per i vostri sogni siete capaci di andare contro tutto e tutti. Attenti a non farvi sopraffare dalla testardaggine!

