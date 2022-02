Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Lavoro e relazioni familiari vi stanno facendo capire che non siete invincibili. È tempo di riconciliarvi con la vostra umanità.

Toro: Siete al limite della sopportazione, non è proprio il caso di forzare oltre. Fermatevi un attimo e trovate la pace.

Gemelli: Oggi per voi è una giornata da scoprire nelle piccole cose. Fate attenzione ai dettagli, vi diranno verità importanti.

Cancro: Sorridere ultimamente vi sembra un miraggio. Ma abbiate fede: è tempo di cambiamento. Vi ritroverete cresciuti.

Leone: Avete l’impressione che la vita vi stia sfuggendo di mano. Forse è proprio quello che vi serviva? Perdere il controllo...

Vergine: I successi professionali vi riempiono ma ci sono giorni in cui avvertite che vi manca qualcosa. Che sia a portata di mano?

Bilancia: Non vi lasciate spaventare solo perché le cose non vanno come avevate previsto. La vita sa sorprendere, a modo suo...

Scorpione: Vi sentite tirati da una parte all’altra: amore o amicizie? Cercate di fare ordine: è tutta questione di priorità.

Sagittario: Non tutto quello che la coscienza vi rimprovera è da ascoltare. A volte i sensi di colpa sono delle verità travestite...

Capricorno: Vi sentite sull’orlo di una crisi di nervi e non capite come rimediare. Prendetevi del tempo per ritrovare serenità e lucidità.

Acquario: Non riuscite a comprendere che cosa mai vi stia accadendo. Ma forse c’è una rosa nascosta in quel roveto. Tenete duro!

Pesci: Una bella pausa relax è probabilmente quello che vi ci vuole per tornare a vivere come si deve. Non attendete oltre!

