Che giornata sarà? Ecco cosa dicono le stelle.

Ariete: Dopo una giornata di lavoro pesante un bell’aperitivo è quello che vi meritate per iniziare al meglio il weekend.

Toro: Vi sentite amati e compresi da chi vi è più vicino. Non devono però essere sempre gli altri a ricordarvelo.

Gemelli: Lasciate perdere gli impegni di lavoro e rivolgete ogni vostra attenzione alla famiglia e agli amori.

Cancro: Chi è in coppia dovrà affrontare alcune tensioni scaturite da gelosia e mancanza di fiducia. Meglio risolverle subito.

Leone: Sentite che i vostri sforzi non siano ripagati come dovrebbero, sia a lavoro che in amore. Fatelo presente.

Vergine: Giornata perfetta per fare ordine in casa così come nella testa. Abbiate il coraggio di dire addio a oggetti e pensieri inutili.

Bilancia: Questo nuovo spirito di iniziativa vi dà una spinta in più. Finalmente avete deciso di ascoltare meno gli altri e più voi stessi.

Scorpione: Anche oggi una giornata di nervosismo e rabbia. Una fuga in una spa nel weekend potrebbe essere la soluzione giusta.

Sagittario: I single sono irrequieti. Se non fate il primo passo non cambierà nulla. Le coppie filano invece a gonfie vele.

Capricorno: Avete organizzato il weekend nel dettaglio e non volete sentire obiezioni. Così non andrete da nessuna parte.

Acquario: Fare sport sarà la vostra valvola di sfogo contro ogni problema oggi. Vi sentirete nuovamente forti e invincibili.

Pesci: Un po’ di malinconia turba il vostro inizio di giornata. Chiamate l’amico fidato per ritrovare l’allegria persa.

