Cosa ci aspetta oggi, 9 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Lasciate che gli altri prendano l’iniziativa, non è ancora il momento per farvi valere. Pazientate e vedrete...

Toro: Oggi diffondete armonia e serenità, una sensazione positiva che condizionerà anche quelli intorno a voi!

Gemelli: Vi rendete conto di essere maturati, vedete finalmente alcune cose della vita sotto una nuova prospettiva...

Cancro: Forse avete mal interpretato qualche gesto o parola: non prendetevela, invece, chiedete chiarimenti.

Leone: I problemi oggi vi staranno alla larga. Approfittate di questa serenità per dedicarvi ai vostri amici più cari.

Vergine: Un complimento sincero vi renderà entusiasti e orgogliosi: a volte sono i piccoli gesti a fare la differenza.

Bilancia: Anche se la voglia di scappare dai problemi cerca di dominarvi, dovrete riuscire ad affrontarli a testa alta!

Scorpione: La felicità non apparirà davanti ai vostri occhi come per magia: impegnatevi, vedrete che la gioia arriverà presto!

Sagittario: Vi svegliate speranzosi e con voglia di fare. Il momento è perfetto per iniziare a progettare il vostro futuro.

Capricorno: Nervosismo: parola d’ordine in questa giornata poco felice. Poco male, domani andrà meglio, vedrete!

Acquario: Se vi manca qualcuno non piangetevi addosso, pensate invece a una soluzione per riuscire a ritrovarvi.

Pesci: Oggi le stelle non vi regalano una giornata favorevole. Il malumore non passerà nemmeno in serata. Pazientate.

