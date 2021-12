Cosa ci aspetta oggi, 9 dicembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Dicembre è cominciato e voi amanti della creatività non potete certo stare con le mani in mano: è tempo di regali!

Toro – La giornata sembra una di sempre, eppure se affinate l’udito del cuore vi accorgerete che questa è un po’ più speciale...

Gemelli – Non c’è tempo per perdersi nei pensieri, vivete e non lasciatevi turbare da giudizi affrettati. Ne guadagnerete in gioia!

Cancro – A volte vi domandate “come sarebbe se...”, ma la domanda giusta è come vivere al meglio quello che vi capita.

Leone – La verità è che siete troppo severi con voi stessi; oggi ve ne accorgerete. Sfruttate l’occasione per ammorbidirvi.

Vergine – Tornare ai propri doveri dopo un giorno di pausa è sempre traumatico ma tenete duro ancora un po’: è già giovedì!

Bilancia – L’insicurezza torna a farvi gli agguati, pensavate di averla superata. Niente paura, qualcuno vi amerà proprio così come siete.

Scorpione – A volte siete un po’ frettolosi, ammettetelo. Cercate però di pensare a come sarete fieri di un lavoro fatto a regola d’arte!

Sagittario – La pigrizia vi impedisce talvolta di fare subito quello che dovreste. Rimandare è inutile, tenetelo bene a mente!

Capricorno – La vostra relazione naviga a gonfie vele, ma sapete che ne avete passate delle belle. Ringraziate per questo dono.

Acquario – Vi piacerebbe far conoscere tra loro i vostri amici, ma non riuscite nell’intento. Presto troverete una bella occasione!

Pesci – Siete dei finti chiusi, ammettetelo. Quando vi aprite date tutto il cuore, senza riserve. Avete soltanto bisogno di tempo.

