Cosa ci aspetta oggi, 9 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Qualche battibecco in famiglia potrebbe causare dei malumori. Riuscirete però a risolvere tutto al meglio.

Toro: Oggi la fortuna sembra proprio remarvi contro, ma non buttatevi giù: dopo la salita, c’è sempre la discesa.

Gemelli: Avete voglia di staccare da tutto e da tutti, ma gli impegni proprio non ve lo permettono. Stringete i denti!

Cancro: Un gesto d’affetto vale più di mille parole. Lo sapete bene, ma a volte le sole azioni non vi bastano affatto...

Leone: Vi svegliate con una gran voglia di fare. Se dovevate chiudere un lavoro, questo è proprio il giorno giusto!

Vergine: Sentite il bisogno di una ventata di aria fresca, una novità capace di rivoluzionare in positivo la vostra vita.

Bilancia: Ultimamente l’amore non va a gonfie vele, per stare meglio ci sarebbe bisogno di fare chiarezza...

Scorpione: Prendere una decisione importante non è mai facile. Una visione distaccata, a volte, è l’unica soluzione...

Sagittario: Qualche volta è bene tenerlo a mente: bisogna essere grati per quello che si ha e per la vita di ogni giorno.

Capricorno: I piccoli dettagli fanno la differenza: oggi, il gesto o la parola di qualcuno vicino a voi vi regalerà un sorriso.

Acquario: Per imparare qualcosa di nuovo non è mai troppo tardi: è il momento per coltivare una nuova passione.

Pesci: Il benessere fisico e quello mentale sono strettamente collegati. Ricordate di curare entrambi con attenzione.

© Riproduzione riservata