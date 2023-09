Cosa ci aspetta oggi, 7 settembre, secondo lo Zodiaco.

Ariete – Dopo un periodo di riflessione, avete fatto luce sui vostri sentimenti, e con il partner va a gonfie vele.

Toro – Vi sentite travolti da una sensazione di insicurezza. Non fatevi mettere in dubbio da chi vi critica.

Gemelli – La vostra vena artistica si era assopita ultimamente, ma oggi torna a farsi sentire più forte che mai!

Cancro – Il lavoro vi affatica e ultimamente le soddisfazioni scarseggiano: che sia il momento di guardarsi intorno?

Leone – Pretendete davvero tanto dal vostro partner, ogni tanto dovreste provare a scendere a compromessi...

Vergine – In questo giorno speciale riceverete una sorpresa originale da qualcuno che sa bene come fare breccia nel vostro cuore...

Bilancia – Il fantasma di un’amicizia passata potrebbe bussare alla vostra porta. Siete disposti a riallacciare i rapporti?

Scorpione – I vostri commenti pungenti possono essere divertenti, ma rischiano di ferire chi vi sta accanto.

Sagittario – Avete bisogno di staccare la testa dagli impegni e dedicarvi solo a voi stessi, altrimenti rischiate di esplodere.

Capricorno – Siete dei risparmiatori nati, ma la vita è anche divertimento: viziatevi con quella cosa che sognate da tempo...

Acquario – Oggi riuscirete a vivere una bella giornata serena con il vostro partner, cosa che aspettavate da tempo.

Pesci – Non riuscite a fare a meno di correggere gli altri quando non fanno le cose come vorreste: siate più elastici.

