Cosa ci aspetta oggi, 7 maggio, secondo lo zodiaco.

Ariete – Adesso, d’improvviso, avete messo da parte l’orgoglio e fatto cadere tutti i muri possibili: è l’ora del perdono.

Toro – Non immaginavate di poter tornare a essere così felici e spensierati. Siete pronti per nuove battaglie d’ora in poi!

Gemelli – La scelta di sorridere o indurirsi è sempre dietro l’angolo nella vita: siate più clementi sia con voi stessi che con gli altri...

Cancro – Avevate forse immaginato che le cose sarebbero andate così? Di solito cambiano quando meno ce lo si aspetta.

Leone – Cosa provate di fronte al vostro ex? Se vi sentite ancora combattuti e fragili, datevi tempo e tutto si chiarirà...

Vergine – Avete deciso di cambiare strategia, e questo vi ripagherà sicuramente. Guardate il futuro con rinnovata speranza!

Bilancia – Pensavate forse di aver scampato la crisi, vero? E invece non è così, c’è bisogno di tempo per digerire tutto e bene...

Scorpione – Le volte in cui l’imprevisto prende il sopravvento spesso sono anche le migliori. Lasciatevi trasportare di più...

Sagittario – Lungo la scia delle vostre sensazioni e intuizioni, avete colto qualcosa che agli altri non è ancora dato sapere...

Capricorno – Tornate a mostrare con fascino il vostro sorriso migliore, vi sarà sicuramente d’aiuto anche nelle difficoltà.

Acquario – State forse cercando di trovare soluzioni alternative a quelle previste? Ricordatevi di agire con prudenza.

Pesci – Mettete da parte i vecchi diktat e pensate a come essere davvero felici: ne gioveranno insieme sia corpo che mente!

