Cosa ci aspetta oggi, 7 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Contrariamente a quanto sostenevate in un litigio, avevate torto. Ora dovrete scusarvi sinceramente...

Toro: Incanalate la vostra delusione in amore in una nuova passione o un hobby speciale. Vi farà rifiorire!

Gemelli: Siete sorpresi per uno sviluppo positivo sul fronte lavorativo: non vi resta che tuffarvi in questa novità...

Cancro: Sognate da sempre un amore da favola, ma quando capirete che la realtà è spesso diversa dalla fantasia?

Leone: Un recente incontro misterioso vi ha conquistato e non fate che pensarci. Non distraetevi troppo però!

Vergine: Cercate segnali dall’intero universo sulla strada da percorrere, ma cercate di capire cosa volete davvero.

Bilancia: Siete troppo altalenanti nei rapporti sentimentali: andando avanti rischiate di confondere le vostre fiamme...

Scorpione: Raramente spendete parole gentili per i vostri colleghi di lavoro, ma nei prossimi giorni cambierà qualcosa...

Sagittario: Sapete ciò che volete, eppure non vi impegnate abbastanza per raggiungerlo. Dovete incolpare voi stessi...

Capricorno: Avete un weekend romantico che vi aspetta all’orizzonte: lasciatevi alle spalle le delusioni sul lavoro e divertitevi!

Acquario: Volete dare una vera scossa alla vostra relazione? Perché non iscrivervi a un corso con il partner?

Pesci: Il vostro intuito questa volta ha sbagliato e vi dovete ricredere su una persona appena conosciuta...

