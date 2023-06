Cosa ci aspetta oggi, 7 giugno, secondo lo Zodiaco.

Ariete: Provate a guardare le cose da un altro punto di vista: sono i cambi di prospettiva che vi faranno evolvere...

Toro: Ricordate di prendere le distanze dai confronti poco costruttivi, che potrebbero solo farvi perdere tempo!

Gemelli: Sono diversi i dubbi che vi tormentano: fermatevi e riflettete con calma prima di proseguire la giornata.

Cancro: Se in vista c’è un problema di cuore, non abbattetevi, uscite di casa e agite. Il vostro partner rimarrà stupito!

Leone: Se vi stavate chiedendo quanto valete per quella persona speciale, oggi arriverà una dolce risposta.

Vergine: Dire le cose per come stanno vi agita e non vi mette a vostra agio. Qualche volta, però, è davvero inevitabile...

Bilancia: Se non volete prendere una posizione netta in una discussione, almeno cercate di non peggiorare le cose!

Scorpione: Non avete voglia di vedere o parlare con nessuno: ritagliatevi almeno un’ora da dedicare solo a voi!

Sagittario: Cogliete tutte le occasioni che vi vengono offerte: sia dagli amici che nel lavoro, non ve ne pentirete di certo!

Capricorno: Il momento di chiudere quel doloroso capitolo è arrivato: tirate fuori la vostra grinta, arriveranno tempi migliori...

Acquario: La giornata sembra non finire mai, fortunatamente vi aspetta un programma divertente per la serata!

Pesci: Non tutto è andato come vi eravate programmati, ma non importa. Inutile piangere sul latte versato...

