Cosa ci aspetta oggi, 7 agosto, secondo lo Zodiaco.

Ariete – State acquisendo sempre più stabilità e l’agitazione iniziale sta lasciando il posto a una sensazione di pacatezza...

Toro – In arrivo grandi novità sul fronte lavorativo! Chi cercava una conferma non dovrà più attendere a lungo per festeggiare.

Gemelli – Oggi avete i nervi a fior di pelle. Cercate di non essere acidi con chi non lo merita e, piuttosto, sfogatevi con lo sport.

Cancro – Avete bisogno di una solidità che tarda ad arrivare e ciò si ripercuote sulla vita di coppia. Fate sentire la vostra voce!

Leone – Una porta si è aperta e sembra dare sul giardino dell’Eden. Non lasciatevi affascinare troppo, non tutto ciò che brilla è oro...

Vergine – La vostra mente è offuscata da mille congetture che non vi lasciano riposare un attimo. Perché non staccate un po’?

Bilancia – Sentite crescere in voi la voglia di riscatto. Mostrate a tutti le vostre qualità ma attenzione a non strafare.

Scorpione – In questo periodo vi siete trovati a firmare documenti decisivi per il vostro futuro. Avete già pianificato le prossime mosse?

Sagittario – Le stelle hanno deciso di premiarvi in questo periodo: tutto va a gonfie vele ma non sedetevi troppo sugli allori!

Capricorno – La pigrizia vi sta mangiando vivi: per non farvi risucchiare dal divano date più spazio a hobby e letture estive.

Acquario – State facendo progetti importanti e vorreste avere certezze. Un consiglio: non fate il passo più lungo della gamba…

Pesci – Vivrete qualcosa di assolutamente inaspettato: sarà un sabato da ricordare.

