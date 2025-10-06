Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Siete stanchi della routine? I pianeti vi sussurrano che l’audacia paga e a voi quella certo non manca!

Toro: Se vivete una situazione confusa, inquietudine e insoddisfazione oggi potrebbero prendere il sopravvento...

Gemelli: Il lavoro attuale non vi entusiasma? Provate ad aprirvi a settori diversi e sperimentate nuove posizioni.

Cancro: In amore fate pure il grande salto, ma il consiglio è di verificare prima di avere le spalle abbastanza larghe...

Leone: Situazioni meno impegnative dal punto di vista emotivo vi daranno modo di ricaricare le energie perdute.

Vergine: Ammettere gli errori non è affatto un gioco da ragazzi, ma se voi nemmeno ci provate non migliorerete mai...

Bilancia: Se ancora non l’avete imparato, oggi la vita vi donerà la capacità di farvi ascoltare e di lasciare il segno.

Scorpione: Attenzione a usare con moderazione sia la gelosia che le parole. Oggi potrebbero risultare un po’ taglienti.

Sagittario: Un consiglio: sul lavoro meglio rispettare le gerarchie e non tentare di fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno: Forse è il caso di non rinviare più quel controllo di routine che posticipate da ormai troppo tempo...

Acquario: Periodo di cambiamenti: se state pensando di cambiare o ristrutturare casa cominciate ora!

Pesci: Calma e sangue freddo è il vostro motto, ma non per oggi. Verrete infastiditi da quel collega antipatico…

