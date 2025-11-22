Nove italiani su dieci scelgono il second-hand: la ricerca di e-BayL’usato domina tra gli acquisti, sia per la sostenibilità che per il portafoglio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L’usato domina tra gli acquisti dei consumatori italiani, sia per la sostenibilità che per il portafoglio. Oltre nove su dieci quest'anno spenderanno la stessa cifra o più dello scorso anno per l’acquisto di second-hand. Il quinto anno del report sul Recommerce di eBay, rivela come ormai quattro italiani su dieci acquistano articoli pre-loved almeno una volta al mese, o anche più spesso, e a guidare questo trend si confermano le generazioni più giovani, con il 59% della Gen Z e il 56% dei Millennial che prevedono di spendere di più nel 2025 a livello globale.
Abbigliamento (61%), tecnologia/elettronica (44%), libri (41%) e accessori (31% scarpe e 26% borse) sono le categorie più acquistate. Seguono articoli per la casa o il giardino (23%), oggetti da collezione (20%) articoli sportivi (19%) giocattoli (17%), ricambi auto (15%). A dominare le vendite, invece, in Italia sono tecnologia/elettronica (45%), seguite da articoli da collezione (38%), libri (20%), abbigliamento (13%) e giocattoli (13%). Risparmio (76%), sostenibilità (53%) e la possibilità di trovare articoli unici o da collezione (41%) sono le motivazioni principali che spingono gli italiani ad acquistare prodotti usati.
Per chi vende articoli pre-loved invece, oltre che per ottenere una fonte di guadagno extra, a guidare le scelte sono il fatto di poter dare una seconda vita agli oggetti (63%), la volontà di fare decluttering (57%) e la riduzione degli sprechi (41%).
(Unioneonline/E.Fr.)