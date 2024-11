Ariete: Se un amico ha bisogno d’aiuto non tiratevi indietro, ma non fatevi assorbire totalmente dalla sua vita...

Toro: Oggi dedicatevi al vostro partner: organizzate una serata solo per voi e lasciate fuori lavoro e famiglia...

Gemelli: Se le solite serie tv cominciano ad annoiarvi, perché allora non provare nuovi generi? Tentar non nuoce...

Cancro: State andando forte in tutti i campi, ma se sentite che manca qualcosa, forse la ragione è più profonda.

Leone: Cercate sempre di essere positivi agli occhi degli altri, ma oggi proprio non ce la fate. Datevi tempo.

Vergine: Lo shopping compulsivo è gratificante sul momento ma non è la soluzione alle vostre insicurezze, vero?

Bilancia: Anche se siete contenti di aver sempre ragione, in questa precisa situazione era meglio essere nel torto.

Scorpione: Gli scenari apocalittici vi invadono la mente. Avete percepito qualcosa o solo mangiato più pesante del solito?

Sagittario: A volte passate per creduloni, ma invece non volete far fare brutta figura all’altra persona...

Capricorno: State cominciando ora a rivalutare un’amicizia dai tratti sempre più tossici. O chiarite le cose o vi allontanate.

Acquario: Quanto ancora dovrete far aspettare quella persona per una risposta? Prendetevi le vostre responsabilità.

Pesci: Avete ancora una chance per rientrare nelle grazie del capo. Non sprecatela e giocatevela bene!

© Riproduzione riservata