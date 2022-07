Cosa ci aspetta oggi, 6 luglio, secondo lo Zodiaco.

Ariete: La vita sentimentale vive dei colpi di scena emozionanti mentre i rapporti con i colleghi continuano a incrinarsi.

Toro: Il lavoro procede come di consueto, ma la vostra attenzione è concentrata altrove, tra fantasie e sogni d’amore.

Gemelli: La vostra disponibilità al dialogo sarà molto utile per dare una scossa agli affari che da troppo tempo sono in standby.

Cancro: Se le questioni pratiche sembrano al di là della vostra portata, affidatevi all’abilità pragmatica di un amico fidato.

Leone: Una giornata favorevole per la carriera ed emozionante per la vita sentimentale. Non sprecate le opportunità.

Vergine: L’arma vincente per appianare dissapori e conflitti in famiglia è la comunicazione. Non sottraetevi al dialogo.

Bilancia: La relazione di coppia attraversa un periodo turbolento, ma la tensione non trapela all’esterno evitandovi l’imbarazzo.

Scorpione: Un mercoledì d’estate foriero di ottime notizie e di informazioni che vi saranno utili in futuro. Fatene buon uso.

Sagittario: Talvolta la sensibilità è un’arma a doppio taglio: oggi siete insofferenti alla minima obiezione e non sopportate le critiche.

Capricorno: Qualche tensione di troppo in ambito lavorativo, ma a restituirvi la serenità ci pensano parenti e amici.

Acquario: Nonostante i progetti ben congegnati e attentamente vagliati, dei piccoli intoppi vi faranno saltare i piani.

Pesci: Le prospettive di successo sono realistiche, ma ci vuole lucidità. Mantenete il sangue freddo e frenate l’entusiasmo.

